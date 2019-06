Le Son et Lumière à Lestrem : Les reflets du temps

Lestrem et sa machine à remonter le temps : Les Reflets du Temps, le son et lumière.

A travers les siècles, les habitants de Lestrem, charmant village de l'Artois entre Béthune et Hazebrouck, ont croisé leurs destinées avec les Romains de Jules César, les Vikings, les Trois Mousquetaires, les Sans-culottes, les héros de la Grande Guerre, les GI's de la Libération.

Cette année encore, l'association "Lestrem en Lumière" est heureuse de proposer un grand spectacle son et lumière.

En 2010 et 2012, celui-ci retraçait l'histoire locale dans un spectacle intitulé "A la croisée de l'histoire".

2014 fut synonyme de changements avec beaucoup de nouveautés et pour commencer un nouveau titre :

" LES REFLETS DU TEMPS "

Revivez l’histoire de Lestrem, situé en Artois entre Béthune et Hazebrouck, ce petit village à l’histoire d’un grand. En effet bien des peuples y sont passés et l’ont marqué de leur empreinte. Des joyeux gaulois aux imperturbables romains, des sauvages vikings aux sans-culottes, il paraît même qu’un futur roi de France y a passé la nuit. Sans oublier nos héros poilus de 14-18, nous ferons également un saut en pleine fiction aux côtés des vaillants mousquetaires, avant de vivre la libération de 1945. 300 figurants, 18 tableaux pour 2 heures de spectacle haut en couleurs, en action et en émotions. Tous les membres de l’association “Lestrem en lumière” se mettent au service de notre Histoire pour votre plus grand plaisir.

les 28, 29 Juin, 5 et 6 Juillet 2019

Deux heures à remonter le temps, de nos ancêtres les Gaulois à l'armistice de 1945, deux heures pour revivre, entre grandes fresques et scénettes théâtrales, entre Histoire et fantaisie, entre rires et émotion, des événements que vous n’auriez sans doute jamais soupçonnés.

Le son, la lumière, les chants, la chorégraphie, les artifices, les figurants, les techniciens et même les animaux se mettent au service de notre Histoire pour votre plus grand plaisir.

Gagnez vos places sur France Bleu Nord

QQ vues du spectacle pour vous donner envie ...

Toutes les infos et résa ICI lestremenlumiere.com