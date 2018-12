Le village du Père Noël de Creutzwald a lieu du 8 décembre au 16 décembre 2018 au Square de la Bisten & Centre ville.

Un grand chapiteau, la présence du Père Noël, des contes et des Légendes ainsi que de nombreuses animations vous attendent pour le Village du Père Noël, organisé par la ville de Creutzwald

Le service des espaces verts Transformera pour vous, les alentours du Square de la Bisten en village du Père Noël. Un décor féerique fera revivre la magie de Noël pour éblouir petits et grands : arbres illuminés, chalets de bois, forêts de sapins décorés de boules de Noël, luges et traîneaux.

Une vingtaine de chalets de Noël tenus par des associations locales et des artisans proposeront restauration, buvettes, produits du terroir et artisanat, ainsi que de nombreuses animations et spectacles gratuits : balades en calèche, manège enfantin, rocher d’escalade, Parade du Père Noël et ses peluches géantes, invités VIP, concerts, spectacles de magie sous chapiteau chauffé, course des Pères Noël, cirque de Noël…

Non loin de là, le Père Noël, confortablement installé dans sa maison accueillera parents et enfants, et réceptionnera les lettres des petits.