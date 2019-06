Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner à Aix-les-Bains

A l'occasion de la saison 6 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", France Bleu vous offre un séjour pour deux personnes avec weekendesk.fr. Rendez-vous dans l'émission Le Top France Bleu entre 20h et 22h pour jouer.

A l'occasion de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5", dimanche 30 juin à 20h50 consacrée à la Savoie, jouez avec Eric Bastien. Rendez-vous du lundi 24 au jeudi 27 juin dans "Le Top France Bleu" entre 20h et 22h pour gagner un week-end pour 2 à Aix-les-Bains en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Gagnez votre week-end à Aix-les-Bains avec Weekendesk !

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à Golden Tulip Aix les Bains**** à Aix-les-Bains.

Dans le parc du Casino d'Aix-les-Bains, en plein cœur du centre historique de la ville, le Golden Tulip Aix-les-Bains, 4 étoiles, vous propose la combinaison d'un emplacement central avec le calme et la quiétude d'un grand espace de verdure propice à la détente. L'hôtel dispose de 101 chambres spacieuses, climatisées et confortables. Pour vous restaurer, l'Alchimiste vous fait profiter d'une cuisine inventive. Une cuisine de saison et des suggestions du chef vous seront proposées. Le restaurant est ouvert tous les soirs de 19h à 22h. Le midi le restaurant est ouvert uniquement les samedis de 12h à 14h et les dimanches de 11h30 à 14h en formule brunch. A partir du 18 Juin 2018, le restaurant sera ouvert tous les midis.

Votre séjour comprend :

1 nuit en suite avec petit-déjeuner

2 dîners (entrées, plats & desserts)

2 accès spa

2 accès balnéo

2 modelages de 30 minutes

©Golden Tulip Aix les Bains ****

©Golden Tulip Aix les Bains ****