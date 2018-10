Voici quelques évènements que France Bleu Picardie vous conseille. N'oubliez pas que notre antenne vous est ouverte tous les samedis à partir de 11h au 03.22.92.58.58

Programmation du 17 au 23 Octobre 2018 pour le cinéma CGR de Beauvais :

Le cinéma de Tournon-Saint-Martin permet d'accuillier 225 spectateurs © Radio France - Gaëlle Fontenit

En sorties nationales :

YETI ET COMPAGNIE

LE JEU

FIRST MAN

LE FLIC DE BELLEVILLE

THE PREDATOR

Films Arts et Essais de la semaine :

CAPHARNAUM (VOST) Tous les jours

Découvrez le programme sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1646783-festival-d-avant-premiere

Semaine

- Le Maghreb s’invite dans votre cinéma le vendredi 28 septembre à partir de 16h avec l’avant-première de « Tazzeka » en présence de l’actrice principale Ouidad Elma. Au programme : Dégustations de pâtisseries marocaines, atelier henné, spectacle de danse…Infos et réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1648269-avant-premiere-tazzeka

- AVANT-PREMIERE « ALAD’2 » le dimanche 30 à 14h.Infos et réservations sur http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/evenement/1564751-avant-premiere

Le Musée des Hortillonnages ouvre ses portes du 1er avril au 31 octobre 2018

Une visite s'impose!! Venez visiter les Hortillonnages d'Amiens en barques électriques!

- orgenisateurs

- organisateurs

Du 22 Septembre 2018 au 15 juin 2019 Musique et Patrimoine à Senlis

- organisateurs

- organisateurs

Ancienne abbaye Saint Vincent 30 rue de Meaux 60300 Senlis PARKING GRATUIT SUR PLACE.

Billetterie en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place.

Tarif normal à 15€. Tarif réduit à 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse et RSA. Tarif abonnement à 60€ pour 5 concerts, valable sur une saison, disponible à l’entrée de chaque concert.

La programmation au Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens pour les mois d'Octobre et Novembre

- organisateurs

Le Mercredi 10 Octobre à 15h Du Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre à 15h Les Mercredis 7 et 21 Novembre à 15h : Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées "à vue" et les scènes en décors.

Une découverte tout en douceur du patrimoine local !

Les Dimanches 18 et 25 Novembre à 15h : Bouffonnerie de Maurice Domon Une farce traditionnelle à mourir de rire, de multiples fois primée et représentée ici dans sa version originale en castelet ! Comment faire pour ne pas payer ses dettes lorsqu'on en est criblé ? Notre héros Lafleur a trouvé une solution : simuler sa propre mort ! Mais un imprévu va bouleverser son plan...

Le Samedi 6 Octobre à 14h30 : Le Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens a le plaisir d'accueillir ce rendez-vous du cycle de conférence sur la langue picarde 2018 en partenariat avec les Bibliothèques d'Amiens Métropole et la Société des Antiquaires de Picardie :

"Quand qu'chés mots is pous't conme des lédjeumes : les mots picards des hortillonages" par Philippe Leleux, libraire et éditeur.

Le Mercredi 23 Octobre à 10h et 15h : Il y a 100 ans... Ca fait longtemps... 100 ans. Dans ce pays-là, il n'y avait presque plus rien. Alors, un petit coquelicot qui frissonne dans le vent, c'est beaucoup... Poppy, grand-mère souris, avait un champ de coquelicots avec lesquels elle faisait des gâteaux, des tisanes, des salades et... des bonbons ! Un conte qui parle de la guerre sans parler de la guerre... Un conte pour les tout-petits, imaginé, conté et chanté par Catherine Petit.

Exposition VISITE COMMENTÉE ET GRATUITE DU MARDI AU DIMANCHE 14H À 17H

De l'âge d'or des marionnettes début XIXème à l'inauguration du théâtre de Chés Cabotans en 1997 dans l'emblématique quartier Saint Leu, nous vous retraçons l'histoire de la troupe de Maurice Domon crée en 1933 ainsi que les aventures de notre héros local Lafleur. Cette visite est accompagnée de la présentation d’une partie du fond de marionnettes et d’accessoires.



Dimanche 27 Octobre : Octobre Rose à Amiens

- organisateurs

un Collectif de différentes associations de danses à Amiens animeront de la Gare , à l'Hôtel de Ville, le Samedi 27 Octobre ,de 14 à 19 h, afin de sensibiliser la population à la Prévention du Cancer du sein, "Octobre Rose " 6 points de Démonstrations de danses, sur le parcours. a cloture de cet évènement se fera avec l'illumination en "Rose " de l Hotel de Ville .

Vendredi 05 octobre : soirée spectacle « Champions pour le Pays de Somme » à la salle des fêtes rue Jean Dupuy à Montdidier à 20h00

- organisateurs

Les scolaires de CM1-CM2 des écoles (école des Platanes et école Fontaine à Roye, école de Davenescourt et école de Rollot) participent en première partie pour « graines de champions ». Puis ce sera la soirée pour les adultes. L’entrée est gratuite.

Dimanche 21 Octobre : Semi marathon de Plachy-Buyon

- organisateurs

Nouvelle édition du semi-marathon de la course de l'ECCE HOMO Dimanche 21 Octobre à Plachy- Buyon : Cette manifestation annuelle organisée par la commune de Plachy Buyon en partenariat avec l'US Camon rassemble chaque année plus de 150 coureurs. Le départ est fixé à 14h30 et la remise des prix aux alentour de 17h30

Du 23 oct au 4 nov 2018 "La Tarte Aux Doigts De Pieds" au Parvis Chapelle Saint Pierre (salle couverte) 67 Place A Huguet-80230 Saint Valery sur Somme

© Maxppp - Laurence Behr

"Elle prépare déjà leurs retours avec ... Une tarte aux doigts de pieds... "On l'appelle Crapodine Bien sur qu'elle a un long nez tordu agrémenté d'une verrue Véritable sorcière dument estampillée sur la... (mais ça… elle dit que ça ne vous regarde pas)! Ce ne sera pas pour autant qu'il faudra lui chercher des araignées dans le balai... Son associé du grimoire est un vieux corbeau que l'on appelle Raoul. Spécimen aux yeux loucheux qui passe son temps à L'embrouiller quand elle lui relit ses recettes! Ca fait qu'elle ne sais plus ou elle en est... Il y a pourtant urgence puisque qu'elle reçoit toutes les soricières du coin pour fêter...avec son nouveau dessert… " Type marionnettes à gaine Durée: 50 minutes Tous les jours A 14h30 (groupes) A 17h00 (familles) Prix d’accès : 5 Euros par personne Tel.: 03. 22. 60. 02.41 Parvis Chapelle Saint Pierre (salle couverte) 67 Place A Huguet-80230 Saint Valery sur Somme I.Mail : lespetitsbouffonsnord@wanadoo.fr Site : http://www\.petitsbouffons\.com

Du 23 oct au 4 nov 2018 "COTE ATELIERS" au Parvis Chapelle Saint Pierre (salle couverte) 67 Place A Huguet-80230 Saint Valery sur Somme

© Maxppp - Anne-Sophie Bost

L'Atelier des Enfants Citrouilles La citrouille sera le symbole de la fête d'Halloween. Nous n’avons pas de vraies citrouilles Alors nous les inventerons à l’aide de vieux livres dont décidément, nous ne pouvons plus rien faire d’autre qu’une jolie déco pour cet évènement... Horaires : tous les jours à 10h30 Sauf, samedi , dimanche Prix d’accès : 7 E par enfant qui repart avec sa création. Soirée Hallowen Enfin pour fêter Halloween une pinata attendra les enfants costumés à partir de 18h00 le mercredi 31 octobre. Les enfants n'auront plus qu'à taper dans la citrouille pour l'éclater et faire tomber les bonbons cependant que les parents pourront déguster un bon bol de soupe à la…citrouille !. Réservation au : 03.22.60.02.41 Parvis Chapelle Saint Pierre (salle couverte) 67 Place A Huguet-80230 Saint Valery sur Somme I.Mail : lespetitsbouffonsnord@wanadoo.fr Site : http://www\.petitsbouffons\.com

Samedi 3 Novembre : concert à l’Eglise de Rue : Jean Claude BORELLY et sa trompette d’or

- organisateurs

Eglise de Rue le Samedi 3 Novembre 2018 à 20h30. Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly, qui, depuis plus de 10 ans se produit dans les Eglises, Cathédrales, Abbayes, continue sa tournée en France où il rencontre un énorme succès. Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie. Ce programme, intitulé “Mon Univers” est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.

Samedi 24 novembre 2018 CONCERT "1918 - 2018 Suite populaire pour un centenaire" au Tigre de Margny-lès-Compiègne

- organisateurs

Avec Dogora, grande suite populaire d’Etienne Perruchon, l’Atelier musical de l’Oise et le Brass Band de l’Oise marqueront le centenaire de l’armistice. Un rassemblement de 280 musiciens, choristes et instrumentistes, enfants et adultes, amateurs et professionnels, qui par le biais d’un langage imaginaire et d’une musique populaire aux couleurs variées, portent ainsi un message de paix et d’humanité. Au Brass Band de l’Oise et aux choeurs de l’Atelier musical de l’Oise, sont associés des écoliers et des collégiens, des chorales de Verberie et de St-Quentin, ainsi que le quartet vocal professionnel Corou de Berra. Places : 22 € - tarif réduit* 15 € Prévente à tarif préférentiel jusqu’au 20 octobre : www.atelier-musical-oise.fr 16 € - tarif réduit*, 10 € Ouverture de la billetterie en septembre 2018 Contact : dogora@atelier-musical-oise.fr *tarif réduit : – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA Manifestation soutenue par la Fondation Daniel et Nina Carasso et le Département de l’Oise.

Samedi 27 octobre Initiation à la soudure à l'arc (9h-17h30)

- organisateurs

- organisateurs

L’atelier : initiation à la technique de la soudure à l'arc par des assemblages simples, réalisés à partir de matériaux et objets métalliques issus de la réutilisation ! Pour qui ? : à partir de 16 ans Intervenant.e : Thomas Porato, artiste métallier forgeron Tarif : 50€ (matériaux compris) Matériel nécessaire : matériaux et outils fournis. Si vous avez un poste à souder, venez le prendre en main ! Merci d'apporter des gants de protection épais, des lunettes de protection transparentes et de vieux vêtement sans nylon. Inscription et règlement : nécessaires avant le 20 octobre.

Dimanche 28 Octobre 2018 Expo-Bourse d’échanges salle du Beffroi de Rue

- organisateurs

Dimanche 28 Octobre 2018 de 9H00 à 17H00 Entrée Gratuite Expo-Bourse d’échanges organisée avec le comité des fêtes à la salle du Beffroi de Rue 80120 place du général Leclerc La Magie des ondes , du son et des images depuis 1 siècle ! En présence d’Albert Chartrez Ambassadeur Radiofil Tout pour les amoureux des vieilles machines parlantes de matériel vintage , postes à galène , postes TSF , postes à transistors , TV anciennes , tourne disques ,magnétos disques vinyle , hifi , tuners , projecteurs , composants anciens ,tubes, lampes , amplis ……. Exposants : plus d’infos – tel : 06 50 39 01 34 ou: jlvdpd@gmail.com

Dimanche 28 Octobre : Festival annuel de l'accordéon et de la chanson à Abbeville

Joueur d'accordéon © Radio France - Aurélie Lagain

Au théâtre Municipal d'Abbeville à 14h30 Prix des places 30.00€ et 25.00€ Réservations sur plan uniquement : Bar Brasserie d'Artagnan, Galerie Marchande Intermarché , Centre Commercial la sucrerie ... Renseignements 03 22 31 34 89 Avec : Seb Presta, Patrick et Tony Malewicz, Bruno Desmet, philippe Boulanger, Michel Pruvot, Laurette Goubelle et Michel Orso

Du 29 octobre au 2 Novembre "festi kid" special halloween au Crotoy

- organisateurs

Renseignements www.lecrotoyanimationculture.com 03 22 31 02 98

Dimanche 4 novembre : Le Syndicat d’initiative de PORT LE GRAND organise LA PATATE : 6ème Edition

- organisateurs

Le Syndicat d’initiative de PORT LE GRAND organise LA PATATE 6ème Edition, le dimanche 4 novembre 2018 Accueil dès 8h00, à la salle communale de Port Le Grand VTT : 3 parcours fléchés PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 45km départ vers 9h00 35km départ vers 9h00 25km départ vers 9h00

MARCHE ou MARCHE NORDIQUE ou TRAIL : 3 parcours fléchés : 18km départ vers 9h30 15km départ vers 9h30 11km départ vers 9h30 OUVERT A TOUS "SANS CLASSEMENT" INSCRIPTION : 3€, gratuit pour les moins de 10 ans TOMBOLA : à gagner une nuit dans un lieu insolite pour 2 personnes (petit-déjeuner compris), un baptême de l’air en ULM et de nombreux lots Renseignement : 06.62.52.66.13

Jusqu'au 31 mars 2019 10 artistes cotemporains à Saint Valery sur Somme

- organisateurs

Rendez-vous à la galeris MAZNEL 89 rue de La Ferté, à Saint Valery Sur Somme : 03 22 61 53 26 www.maznel.com