Comment occuper les enfants en ce début de vacances? "Drôles de Cigognes" au cinéma du 3 au 9 juillet à Usson En Forez

Pour bien commencer les vacances avec les enfants et petits enfants, venez voir 5 cours métrages à Usson En Forez du 3 au 9 juillet 2019

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !

POTES EN PELOTE

Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les bouts de laine qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. Il y a des pelotes fille et des pelotes garçons… Inévitablement, les histoires s’emmêlent et il est difficile de distinguer qui a raison de qui a tort…

DRÔLES DE CIGOGNES !

Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du mal à transporter ses deux bébés si bien qu’ils vont tomber dans la nature…

LE MIRLITON FRIPON

Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est triste, voire inconsolable. Rien n’y fait… Alors on cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique. Cependant on s’aperçoit bien vite que la boule obéit à un mirliton, qui lui-même appartient à un simple berger. Que faire ?

LE CAVALIER DEZINGUE

Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes et animaux, qui cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il a le dos tourné, une branche s’improvise fronde malicieuse et met le bazar parmi tous ces petits habitants, notamment un cavalier tout juste terminé…

PANIQUE A LA BASSE-COUR

Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec des balles de couleur. D’abord, ce sont les souris qui aimeraient bien jouer avec. Puis le chat qui veut s’amuser avec les souris, puis le chien avec le chat… Jusqu’à l’irruption d’un nouvel arrivant…

