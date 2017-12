Amnéville, France

Pour cette soirée exceptionnelle au profit des Restos du Cœur, 4 artistes se réunissent sur la scène du Galaxie d'Amnéville accompagnés par 6 musiciens et choristes afin d’interpréter leurs chansons mais aussi quelques-uns des plus grands succès de la chanson française et internationale. Un moment privilégié pendant lequel Natasha St Pier, Anggun, Lisandro Cuxi et Florent Mothe unissent leur talent pour offrir au public un concert unique, dont les bénéfices seront reversés aux Restos du Coeur. Que ce soit en solo, duo ou tous ensemble, le public présent pourra chanter et danser avec eux sur des titres de JJ Goldman, Mozart l’Opéra Rock, Sting, Justin Timberlake, Bruno Mars… Un spectacle sur mesure, avec une création lumières et une mise en scène adaptée !

France Bleu Lorraine est partenaire du concert au profit des Restos du Cœur le 20 janvier 2018 à 20h00 au Galaxie d'Amnéville.

A découvrir : « C’est la vie en Lorraine » spéciale Restos du Cœur en Moselle du 15 au 19 janvier 2018 sur l'antenne de France Bleu Lorraine. Les coulisses et les répétitions seront à vivre en direct sur votre antenne.

Un concert en partenariat avec le CD57.