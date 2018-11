Concert autour des chansons de Gilbert Bécaud par le pianiste Christian Tillet

Accompagné de six musiciens et de neuf choristes, Christian Tillet interprétera les plus succès succès de "Monsieur 100000 volts".

En première partie :

NonStop Tango Trio (Philippe Argenty, Anna Mikulska, Dario Polonara)

Rendez-vous

Saint-Benoit

La Hune

Samedi 3 novembre 2018

20h30

Entrée : 15€ (gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans)