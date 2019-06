Concert classique à la lumière des chandelles à Unieux samedi 29 juin 2019 dans l'Eglise du Bourg

Venez découvrir ce Concert de musique baroque " aux chandelles " ce samedi 29 juin 2019 à 20h30

Comme pour se replonger dans les ambiances lumineuses de l'époque baroque : Bach, Vivaldi, Marcello, compositeurs des plus belles pages écrites pour hautbois et ensemble à cordes, seront servis par Nicolas Thiebaud, hautbois, et les Solistes de l'ensemble à cordes SyLF dans un nouveau programme.

Publics : tous public

Tarif : Tarif unique : 15 €.

