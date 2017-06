Concert de trompes de chasse le 25 juin à Saint-Pierre-Eglise

Dimanche 25 juin 2017 "les Trompes de la Saint Hubert du Bocage" sonneront dans la cour du château de Saint-Pierre-Église dans la Manche.

Organisé par une jeune association créée il y a tout juste un an, ce concert a pour but de recueillir des fonds pour aider à l'entretien et à la valorisation du patrimoine de la commune de Saint-Pierre-Église dans le Val de Saire.

Au programme de cette journée au son du cor à Saint-Pierre-Église :

Dès le matin à 11h30 les trompes seront présentes pour accompagner la messe en plein air au château.

A 12h30 lors de l' apéro/gril l servi dans une allée du château - route de la Biretterie - quelques morceaux seront joués. Repas (grillade /frites/ dessert) + concert : 10 euros . Sur réservation au 06 78 14 67 04 ou au 02 33 43 00 61.

A 15H00 début du concert des trompes de chasse. De nombreuses explications seront données au fil du spectacle sur les instruments de musique, les sonneurs, etc...et la troupe proposera aux enfants de s'initier aux trompes de chasse. Pendant l'entracte, l'association pour la valorisation du patrimoine de Saint-Pierre-Église proposera boissons et crêpes aux visiteurs.

Une tombola sera organisée. A gagner, entre autres, un repas pour deux personnes au restaurant de la Pernelle. Tirage au sort après l'entracte.

Le concert des trompes de chasse de la Saint Hubert du Bocage en pratique :

Accès par les deux entrées du château. La première rue de la Biretterie (avant le stade la Masse) et la seconde rue du calvaire dans le bourg (appelée cour du haras). Des parking, de la signalisation et des placeurs sont prévus.

Entrée 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour infos et réservations appeler au 06 78 14 67 04 ou au 02 33 43 00 61.