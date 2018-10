Metz, France

L’association «Marie&Mathias» fondée par les parents et les amis du jeune couple, victime de l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, continue à oeuvrer pour faire vivre au présent leur mémoire et soutenir des projets individuels ou collectifs de jeunes en leur attribuant des bourses.

Perpétuons la mémoire de Marie et Mathias

Après TCRM Blida, les Arênes de Metz, le Palais des Sports accueillera la 3e édition de ce concert, en hommage à Marie et Mathias. L’association et ses partenaires sont toujours animés par la volonté de vous faire partager, « avec notre coeur » un spectacle de choix. Divers artistes se joignent à nous et viennent gracieusement nous proposer un moment de joie et de bonne humeur propre aux belles causes. Tel aurait été le souhait de Marie et Mathias, avec leur passion pour la musique qui les unissait et les réunissait toujours, avec leurs amis.

Pour perpétuer leur mémoire, leurs amis, leurs proches et des anonymes s’impliquent dans l’organisation d’événements festifs et mémoriels, qui permettent de récolter des fonds, redistribués sous forme de bourses pour soutenir les projets de jeunes talents. Ainsi depuis sa création l’association a d’ores et déjà contribué au financement de 8 initiatives pour un montant de 14 000 € et d’autres projets portés par des « jeunes » recevront prochainement un coup de pouce de l’association : 6 000€ supplémentaires seront alloués à ces nouveaux projets. L’association Marie&Mathias aura distribué au total 20 000€ en seulement 2 ans. Le plus beau reste à venir : l’association a fait une demande d’obtention du statut de Reconnaissance d’Intérêt Général National et le prix Marie et Mathias porteur de leurs valeurs, de vos valeurs.

Rendez-vous samedi 10 novembre à 19h30 au Palais des sports Saint-Symphorien de Metz

Au programme du concert, des groupes qu'auraient aimé Marie et Mathias :

Chicken Diamond

Bohemian Dust (Queen tribute)

Fergessen

High Voltage (AC/DC tribute)

Tarifs : Prévente 10€ - Sur place 15€

Restauration et boissons sur place

Présence dans la salle du stand de l’association «Marie&Mathias »