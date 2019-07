Concerts et Dégustations au pied de Sainte-Victoire

France Bleu Provence est partenaire du festival les Nocturnes Sainte-Victoire du 2 au 12 juillet 2019 dans 4 sites enchanteurs au pied de la majestueuse Sainte-Victoire.

Organisés par l'association effervescences musicales en partenariat avec les villes de Trets et de Peynier, Les Nocturnes Sainte-Victoire propose 6 concerts d'exceptions dans 4 sites enchanteurs avec 18 artistes internationaux.

Festival musical et gourmand dans un cadre exceptionnel.

Pour cette édition 2019 Les Nocturnes Sainte-Victoire vous invitent à découvrir des concerts de musique classique et jazz à Trets et Peynier. Au prémices des concerts, un grand buffet dînatoire composé de produits et vins du terroir sera proposé dès 20h.

Musical et gourmand, éclectique et convivial, le Festival des Nocturnes Sainte-Victoire vous invite à profiter des douces soirées estivales dans l'écrin verdoyant et chargé d'histoire des sites exceptionnels de Trets et Peynier, au pied de la Sainte-Victoire.

Les Nocturnes Sainte-Victoire un festival convivial et épicurien au cœur de l’émotion musicale.

En savoir plus : Informations et réservations.