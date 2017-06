Concert événement de l'O.N.L au Stade Pierre Mauroy

Après le succès de l’édition 2015, le Stade Pierre-Mauroy accueillera de nouveau l’Orchestre National de Lille pour un grand moment de musique.

Un grand moment de musique classique dans un cadre monumental !

Après deux éditions ayant déjà rassemblées plus de 30 000 spectateurs, l’Orchestre National de Lille et le maestro Jean-Claude Casadesus reviennent au Stade Pierre-Mauroy pour une 3ème édition, le mercredi 12 juillet 2017.

Près de 300 artistes (les musiciens de l’Orchestre National de Lille, les chanteurs du chœur régional Nord-Pas-de-Calais et du chœur Nicolas de Grigny – Reims, 4 artistes lyriques internationaux) seront dirigés par le maestro Jean-Claude Casadesus pour une œuvre magistrale : le Requiem de Verdi

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, né Joseph Fortunin François Verdi le 10 octobre 1813 aux Roncole et mort le 27 janvier 1901 à Milan, est un compositeur romantique italien. Son œuvre, composée essentiellement d’opéras, unissant le pouvoir mélodique à la profondeur psychologique et légendaire, est l'une des plus importantes de toute l'histoire du théâtre musical.