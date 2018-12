Concert France Bleu La Rochelle - les talents de l'ouest - scène Beauséjour à Châtelaillon-plage

Pour la 3ème année consécutive France bleu la Rochelle et la scène Beauséjour vous proposaient le concert des talents de l'ouest avec le meilleur de nos talents régionaux

Une belle soirée de découverte des « Talents de l’Ouest » le jeudi 6 décembre dernier avec le blues d'Aymeric Maini

et les sonorités pop-folk de Dyan and the benz...

Du 24 au 30 décembre retrouvez à 18h30 des extraits du concert et en version intégrale le samedi et dimanche à 10h

Chaque semaine, votre radio préférée met en lumière les talents musicaux de notre région qui viennent jouer en direct dans ses studios. Un rendez-vous, en compagnie de Daniel Gimeno, à retrouver du lundi au vendredi à 18h30

Aymeric Maini sur la scène Beauséjour de Châtelaillon-plage