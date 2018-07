Organisé par le Département de la Vienne et France Bleu Poitou, ce concert gratuit des Heures Vagabondes met à l'honneur trois formations locales.

Trois en un !

C’est la formule originale de cette soirée concoctée par France Bleu Poitou. Les 3 formations musicales locales qui se produiront pour la soirée du 25 juillet ont participé à l’émission "Bleu Poitou Live", rendez-vous hebdomadaire de la radio pour faire découvrir des talents de la région.

Émission spéciale en direct sur France Bleu Poitou de 20h à 21h avec les artistes, suivie de la retransmission en live du concert.

Vincent Michaud

Vincent Michaud, originaire de Charente-Maritime, est auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il reprend sa plume et sa guitare pour se confronter à la scène en solo et à la chanson française, après trois ans d’une belle aventure collective avec le groupe LMD20. Ce nouveau projet "concert Folie Salée" se dirige vers une recherche d’épuration avec la volonté de mettre en avant des textes forts, tendres, acidulés, engagés ou parfois volontairement désuets.

Coffees & Cigarettes

Un cocktail de chansons françaises sublimées d’un zest de rock et d’un soupçon de hip hop… Secouez bien le shaker, et vous obtenez le hop’n’roll à la sauce Coffees & Cigarettes. Duo musical sorti tout droit de l’imagination de Renaud Druel, la formation puise son inspiration dans la littérature et le cinéma et rend hommage à des œuvres aussi bien contemporaines que des siècles passés. Avec "Freakshow", C&C propose une musique encore plus rock, résolument plus hip hop et plus sombre.

Myüt

Entre rock alternatif et pop électro, Myüt nous emmène sur les voies de PJ Harvey, The B-52's, Blonde Redhead, Suns… La chanteuse franco-britannique Monika livre une interprétation, à la fois puissante et précise, soutenue par des chœurs dans une langue imaginaire, absurde et rageuse. Le groupe poitevin pratique un savant mélange de rock alternatif avec des synthés vintages et des guitares savamment saturées nourrissant un rock énergique et mélodique.