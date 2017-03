Concert Privé Arnold TURBOUST avec France Bleu Champagne-Ardenne

Rendez-vous samedi 22 avril 20h à L'Exode à Reims

France Bleu Champagne-Ardenne et NAKAN vous invitent, samedi 22 avril, à la soirée DISQUAIRE DAY, à L'Exode à Reims.

disquaire day

Assistez en VIP à la soirée concert très privée d'Arnold TURBOUST.

Vous serez accueillis dès 18h par un cocktail dinatoire et vous pourrez découvrir le plus grand disque photo-luminescent au monde le GLOW IN THE DARK .

disquaire day

20h, concert Arnold Turboust suivi de moments privilégiés avec l'artiste et séance de dédicace

Artiste incontournable de la pop des années 80 et 90 Arnold Turboust prend place sur la scène de l’Exode à 20 heures. Inoubliable interprète d’«Adélaïde» mais surtout compositeur-arrangeur des plus grands tubes d’Etienne Daho, il a également collaboré avec Richard Conning (un des producteurs de Depeche Mode) pour certains de ses albums

Arnold Turboust

►►Arnold Turboust - Adélaïde