Concert (RéZo) - Plateau Rock

Le Rézo soutient depuis 2018 la création musicale corse par différentes actions d’accompagnement, de formation, de résidence et de diffusion.

Pour cette soirée, le Rézo a choisi de mettre en avant un échantillon détonnant de la nouvelle scène rock insulaire.

Plateau Rock avec 3 groupes :

SHANGRI-LA (Ajaccio - Pop rock)

Entre le rock anglais des Kinks, The Clash, Arctic Monkeys et le rock progressif de Nirvana, la musique de Shangri-La s’amuse avec les genres et n’hésite pas à plonger dans les 70’s tout en restant fondamentalement moderne. Avec un style d’écriture très romancé et personnel, Shangri-La laisse le spectateur s’approprier ses histoires, comme une invitation au voyage, en référence au livre de James Hilton, Les horizons perdus.

WAY OUT TO THE MOON (Bastia - Rock psyché)

Way Out to The Moon est un trio rock aux multiples influences, allant du progressif au psychédélique en passant par le rock indé. Le groupe réunit 3 tempéraments singuliers issus d’horizons différents mais partageant la même envie de création musicale. L’esprit de leur musique est axé rock avec cette volonté de faire rêver et découvrir de nouveaux espace.

THE G (Calenzana – Rock)

2 frangins nourris à la meilleure potion qui soit, du classic rock des années 70 aux derniers brûlots des héritiers. Ces 2 jeunes pleins de fougue et de mordant envoient un rock simple et efficace, qui a déjà arpenté les planches de quelques-unes des plus grandes scènes nationales comme l’Olympia en 1ère partie de Midnight Oil, le Download Festival, le Printemps de Bourges… et internationales comme le Main Square Festival 2017.