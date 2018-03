Donnez-nous votre pronostic pour le derby de l'Est qui opposera le RC Strasbourg au FC Metz et qui se jouera ce dimanche 1er avril à 17h00 et remportez votre maillot officiel du FC Metz dédicacé par les joueurs !

Le Derby de l'est

Dimanche 1er Avril à 17h00 (et ce n'est pas une blague!), suivez RC Strasbourg - FC Metz sur France Bleu Lorraine avec Thomas Jeangeorge et Cédric Lang-Roth aux commentaires.

Maillot officiel !

Après 8 matches consécutifs sans victoire, le FC Metz va-t-il profiter de son derby pour retrouver le chemin du succès ? A vous de le dire ! Soyez le ou la première à trouver le bon pronostic du match et remportez le maillot de Jonathan Rivierez dédicacé les joueurs grenats.

France Bleu Lorraine vous offre le maillot dédicacé du FC Metz.

Pour jouer avec nous, il vous suffit de nous donner votre pronostic pour le match RC Strasbourg - FC Metz dans le module de jeu ci-dessous, vous avez jusqu'au dimanche 1er avril 17h00 (coup d'envoi) pour jouer. Le ou la première à trouver le bon résultat remportera le maillot de Rivierez dédicacé par les joueurs.

Et pour ne rien rater de ce Derby de l'Est, suivez France Bleu Lorraine sur Twitter et Facebook