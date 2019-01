Concours : France Bleu Azur met à l’honneur vos plus belles photos de la région

A vos appareils photo, France Bleu lance un nouveau concours dédié aux plus belles images de la Côte d'Azur. Au fil des mois, de nouveaux thèmes seront proposés afin de mettre à rude épreuve la créativité des participants.

Dès aujourd’hui vous pouvez participer à ce tout nouveau concours photo dont le premier thème est : « Les plus beaux levés et couchés de soleil ». Pour vous inscrire à ce premier thème, c’est très simple, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous en précisant vos coordonnées et le lieu où vous avez pris la photo.

Les plus belles images pourront être mises en avant afin de promouvoir ce concours sur les supports numériques de France Bleu et dans la matinale de France Bleu Azur diffusée du lundi au vendredi, de 7h à 8h40, sur France 3 Côte d'Azur.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort.