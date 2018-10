A l'occasion de "Radio France fête le livre" les 24 et 25 novembre 2018 à la Maison de la radio à Paris, Radio France vous propose, du 1er au 14 octobre, une quatrième édition du concours Radio France de la micronouvelle en partenariat avec Le Parisien Week-end et france.tvslash.

Le thème 2018 : "Un nouveau monde"

Cette micronouvelle, récit imaginaire, appartenant au genre narratif, sera rédigée en 1 000 signes (plus ou moins 10%), titre (non obligatoire) et espaces compris. Le récit doit comporter une chute. On y retrouve un pouvoir évocateur. Les lieux, les personnages et les actions sont fortement suggérés.

Concours amateur ouvert à toute personne majeure, résidant en France. La participation se limite à une micronouvelle par personne.

La contribution sera rédigée par le candidat seul, en français, transmise sous format texte (doc ou docx) et être intitulé sous la forme : «NOMprénom.doc ». Envoyez votre nouvelle et validez votre candidature sur radiofrance.fr.

Le prix du concours Radio France de la micronouvelle 2018

Le nom du lauréat sera annoncé à partir du 8 novembre et le prix lui sera remis par Disiz La Peste, parrain du concours Radio France de la micronouvelle lors de l'événement Radio France fête le livre le dimanche 25 novembre 2018 à la Maison de la radio.

- Le récit du lauréat sera publié sur le site radiofrance.fr, relayé via les réseaux sociaux du groupe et présenté au public lors de Radio France fête le livre.

- Une lecture filmée du récit par Disiz la Peste, parrain du concours et diffusée sur les comptes officiels de Radio France et des partenaires autorisés sur les réseaux sociaux.

- La prise en charge du transport en train (depuis la France métropolitaine) ainsi qu’une nuit d’hôtel pour le/la gagnant(e) accompagné(e) de la personne de son choix afin de recevoir son prix et assister en VIP à Radio France fête le livre,

- Le lauréat recevra un lot d'ouvrages primés en 2018 : Prix Medicis, Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix livre Inter, Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants.

Disiz La Peste, parrain de la 4eme édition du concours Radio France de la micronouvelle

Il y a dix-huit ans, il faisait une entrée fracassante dans le monde de la musique avec le single "J'pète les plombs". En 2009 il publie un premier roman, Les Derniers de la rue Ponty (éd Naïve), suivi en 2012 de René (éd. Denoël). À travers ses douze disques, deux livres et un Othello, les mots sonnent dans l’univers de Disiz La Peste, quelle qu’en soit la forme. Son nouvel album, "Disizilla" vient de paraître.