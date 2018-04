Vendredi 27 avril, France Bleu vous propose de découvrir Condom dans le Gers à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Condom dans le Gers

La Maison France 5 poursuit son périple dans le Gers, un département de la région Occitanie qui tire son nom de la rivière « Gers », affluent de la Garonne. Un petit territoire gascon où les collines et les cèdres prennent des allures de Toscane et où les petits villages sont tous plus beaux les uns que les autres, exemple avec Condom où nous partons cette semaine.

Les intervenants de cette semaine ...

Sigrid Borzée de l’Office de Tourisme nous fera la visite de Condom

Prédestiné à reprendre l’exploitation agricole de son père, Fabien Puginier a décidé de suivre un autre chemin pour se consacrer à sa passion : le travail des belles matières : un talent qu’il a également mis à profit pour la construction de sa maison Etienne Lagarde a lui aussi décidé de vivre sa passion, en quittant son poste de cadre en entreprise pour se lancer dans la ferronnerie d’art et la fabrication d’élément de décoration

Elise Stouck quant à elle est une gersoise d’adoption. Ancienne parisienne, il y a environ 11 ans, elle a décidé avec son mari de tout plaquer pour réaliser son rêve : la création de chambres d’hôtes

Béatrice Loncle. Elle est décoratrice et officie dans le Gers mais aussi le Lot-et-Garonne le département limitrophe. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison, une ancienne demeure du 18e…. L’occasion pour nous de découvrir toute l’étendue de son savoir-faire …

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit cette semaine résoudre une nouvelle problématique : il doit parvenir à donner plus d’importance à un salon par rapport à la cuisine...

Le rotin quand tu nous tiens : Le rotin…Iconique dans les années 50/60, le rotin refait son apparition dans nos intérieurs mais de manière revisitée par les designers qui lui redonnent toute sa modernité et franchement le rotin n’a pas pris une ride !

Les portes extérieures : Les portes d’entrée : comment faire le bon choix pour qu’elle allie esthétisme et bien sûr sécurité ! On vous donne quelques pistes pour faire le bon achat

La rénovation d’une longère gersoise : On va continuer à parler rénovation et s’intéresser maintenant à une ancienne longère gersoise : lorsqu’Antony et sa femme en font l’acquisition il ne restait quasiment plus que les 4 murs de façades. Loin d’être effrayés, ils se sont au contraire lancés dans ces travaux ambitieux avec passion et détermination. Et le résultat semble à la hauteur de leurs espérances

Le lin dans tous ses états : Il y a un textile qui se marie parfaitement bien bois ou encore le métal, c’est le lin : doux au toucher mais aussi à l’œil, le lin est l’un des tissus « phares » en déco d’intérieur : linge de maison ou d’ameublement…C’est certainement l’un des textiles qui reste le plus inspirant

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 4 mai à 20h50. Lille sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.