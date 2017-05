Vos places pour Céline Dion à Bordeaux le 29 juin

Avec France Bleu Gironde 2 nouvelles invitations sont en jeu pour le concert bordelais de Céline Dion, le 29 juin au Matmut Atlantique.

France Bleu Gironde vous offre vos invitations pour le concert de Céline Dion à Bordeaux, cet événement majeur de l’été en Gironde, le 29 juin au Matmut Atlantique. Un concert qui s’annonce inoubliable ! Jouez toute cette semaine à 17h30 au "Célinoscope" ! Vous reconnaissez tous les titres que nous avons camouflés ? 05.56.19.10.10 et rendez-vous avec la personne de votre choix au Matmut de Bordeaux !

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale qui débute par un méga-concert au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin !