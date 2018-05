Découvrez la capitale messine différemment avec Constellations de Metz. France Bleu Lorraine est partenaire de l'événement artistique et culturel de l'été en Moselle.

Metz, France

Du 28 juin au 16 septembre 2018, France Bleu Lorraine est partenaire de l'événement Constellations de Metz. Un rendez-vous unique à ne pas rater en Moselle.

Constellations de Metz vous invite à visiter l'univers artistique messin

Immersion artistique, patrimoniale et urbaine, Constellations de Metz invite à une interprétation de la ville à travers le regard d’artistes venus de tous horizons autour d’un thème dominant, les arts numériques. Concerts, intallations, spectacles, expositions,... plus de 400 rendez-vous vous attendent entre le 28 juin et le 16 septembre 2018 dans différents lieux, culturels, patrimoniaux, parcs... de la ville de Metz.

Constellations de Metz en quelques chiffres :

82 jours de programmation

Près de 500 rendez-vous artistiques : mapping vidéo, installations artistiques numériques, concerts, spectacles, expositions, performances…

4 parcours artistiques nocturnes et diurnes : "Pierres Numériques", "Street Art", "Art et Jardins", oeuvres monumentales Robert Schad

300 artistes invités

60 lieux investis dans toute la ville

700 000 visiteurs attendus

