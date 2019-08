Une régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de l’île de beauté sous le patronage du Yacht Club de France

La Corsica Classic est un événement à la fois sport, lifestyle et très exclusif qui s’inscrit dans la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique.

Elle est l’unique rendez-vous de voile classique en Corse et désormais un événement incontournable en Méditerranée. Dans le calendrier officiel du Yachting 2019, la Corsica Classic est la seule régate française au mois d’août, juste avant les régates d’automne, la Monaco Classic Week, les Régates Royales de Cannes et les Voiles de Saint-Tropez.

Ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM et les « Esprits de tradition » jaugés IR C 2019, cette course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT).