Corsica Doc

Une édition very sex

Le documentaire, sexy ? Ce n’est pas votre genre, nous direz vous ? Eh bien si. Nous sommes même trans-genre, du moins cinématographiquement parlant. Le reste est de l’ordre de l’intime. Ce sera d’ailleurs le sujet de nos films : l’intime. De nombreux films l’abordent, l’explorent, sous tous les angles. Le documentaire, tout comme la fiction, n’y va pas par quatre chemins, mais lui se coltine la réalité de la chose. De Pasolini à HPG en passant par Eustache, Agosti, Pasolini, Alice Diop… nombre de cinéastes ont tenté de poser la question de la sexualité en images et en paroles. C’est dans ce riche fonds cinématographique que nous avons puisé pour cette édition d’une nouvelle décennie.

Treize films qui sont autant de regards sur la sexualité

Des films récents et des films anciens célèbrent, chacun à leur manière, le courage et le bonheur du choix de la liberté sexuelle : Les vies de Thérèse et Bambi de Sébastien LIfschitz , Exhibition de Jean-François Davy, Polissons et galipettes de Michel Reilhac, Une sale histoire de Jean Eustache, Ceci est une pipe de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard, Leçons de ténèbres de Vincent Dieutre, Marion de HPG…