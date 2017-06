BEAU - EXTRÊME - INOUBLIABLE

Les parcours du Corsica Raid Aventure 2017 vont permettre aux éco-aventuriers de vivre une aventure exceptionnelle. Ils vont découvrir l’île de Beauté, des plages de sable doré aux eaux translucides jusqu’aux sommets enneigés à plus de 2500 mètres d’altitude, en passant aussi par des canyons, forêts, rivières et le fameux maquis corse !

Le Corsica Raid Aventure va une nouvelle fois étonner les éco-aventuriers venus du monde entier. Les concurrents vont découvrir une petite île qui à l’échelle de l’homme ressemble plutôt à un continent tant la diversité de paysages et d’environnements naturels est grande. Le Corsica Raid Aventure, c’est d’abord la Corse. Un territoire béni des Dieux, surnommé « l’Île de Beauté ».

Les disciplines de progression seront nombreuses, variées, et ludiques : Kayak de mer, vélo tout terrain, course en montagne, canyoning, coastering, orientation, épreuves nocturnes, parcours de cordes, épreuves en neige, trail... associés à une découverte extraordinaire de la nature et du patrimoine de la Corse.

Dans l’ADN du Corsica Raid Aventure il y a notre volonté d’offrir aux raiders des épreuves pépites qui ne se vivent que trop rarement sur les raids multisports.

Sur le Corsica Raid Aventure, les termes ne sont jamais galvaudés. Les canyons sont de folie et vous ensorcellent. Les épreuves en haute-montagne confinent à l’alpinisme avec progression sur cordes. Les parcours VTT offrent toute la panoplie de la discipline sur des itinéraires envoûtant ...

Venir sur le Corsica Raid Aventure c’est vivre un raid hors du commun au cœur d’une nature exceptionnelle !