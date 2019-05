Le Corsica Raid Aventure, c’est une épreuve réservée à des éco-aventuriers venus des quatre coins du globe.

Pendant cinq jours, il s’agit de progresser en milieu naturel dans un enchaînement non stop de jour et même de nuit.

Une dizaine de disciplines sport-nature non-motorisées associées à la découverte des environnements naturels, du patrimoine, de l’Histoire, et de l’identité Corse.

- Kayak de mer

- Canyoning

- Coastering

- Vélo Tout Terrain

- Trail

- Course en montagne

- Parcours de cordes

- Progression sur neige

- Epreuves nocturne

- Parcours d’orientation

- Itinéraire aventure

- Nage en mer.

Corsica Raid Aventure - .

Les parcours sont renouvelés chaque année.

Le Corsica Raid Aventure est une course non-stop par étape. Sur chaque étape il s’agit d’une succession d’épreuves différentes, en un enchaînement global, dont la longueur et la difficulté sont variables. Les parcours comprennent des points de passage indiqués dans le road-book. Leur passage est obligatoire et doit être franchi en équipe. Plusieurs points d’assistance ponctuent chaque journée.

Le Corsica Raid Aventure se court intégralement en navigation et sur le terrain il n’y a aucun balisage. Pour rallier un point de passage, il y a parfois plusieurs itinéraires possibles. A chaque équipe de faire son choix en fonction des capacités de chacun et, comme dans les courses au large, du talent des navigateurs.

Et sur le Corsica Raid Aventure on parle plus volontiers d’éco-aventuriers que de coureurs. C’est une philosophie car dans le cadre de cette course nature nous aimons à penser que moyennant une déontologie sans faille, une course multi-activités de plusieurs jours peut être organisée sans dommage pour le plus improbable, le plus fragile, le plus changeant et le plus unique des partenaires, LA NATURE.