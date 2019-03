COSTIC en tournée en Bretagne avec France Bleu Armorique

Ille-et-Vilaine, France

Costic de son vrai prénom Sébastien est un artiste chanteur imitateur Breton originaire de Saint-Malo...Il est aussi instituteur quand il enlève ses costumes.

En 2013, Costic participe à l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6 et accéde en finale à la 4ème place, grâce à son interprétation de « My heart will go on » avec la voix de Céline Dion devant des millions de téléspectateurs. Comme le soulignera Gilbert Rozon, Président du Festival Juste Pour Rire à Montréal « Ce n’est pas une imitation de Céline Dion, c’est une incarnation»

Après un an passé à Las Vegas où il interprète une Céline Dion plus vraie que jamais, il revient chez nous et travaille sa palette de personnages : Lady Gaga, Shakira, Cher, Mylène Farmer, Liza Minelli, Edith Piaf...

Aujourd'hui Costic met en scène son tout dernier spectacle « Costic et plus si affinités » avec 4 danseuses de music hall. Un show de 90mn, où les nouvelles performances vocales de l'artiste se mêlent aux chorégraphies contemporaines et modern Jazz du spectacle. Il a choisi France Bleu Armorique pour sa tournée bretonne.