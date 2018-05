L'édition 2018 de la Fête du Pain se déroulera partout en France du 14 au 20 mai prochains. Plus proche de nous, c'est au Waves Actisud que la fête battra son plein avec des animations, des ateliers et même un mois de baguettes à gagner !

Coucou ! C'est la Fête du Pain

Chaque année, autour du 16 mai (jour de la Saint Honoré, patron des boulangers) partout en France, les boulangères et boulangers se mobilisent autour d’un thème commun, en animant leurs boulangeries et/ou en organisant des manifestations (fournils extérieurs, dégustations, concours…).

Le Syndicat des Boulangers de Metz et environ vous donne cette année rendez-vous au Waves Actisud à Moulins-les-Metz les mercredi 16 et samedi 19 mai pour un programme d'animations et d'ateliers où la baguette sera à l'honneur !

Gagnez 1 mois de baguettes

Dorée ou bien cuite, ce sera à vous de choisir !

Pour tenter votre chance et remporter 1 mois de baguettes - soit une baguette traditionnelles par jour à récupérer dans la boulangerie faisant partie de l'opération la plus proche - inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 19 mai 2018 à minuit.

Et retrouvez notre animateur Théo Martin, en direct du Centre commercial Waves, ce mercredi 16 mai de 10h à 18h : points réguliers tout au long de la journée, interviews, découvertes des activités proposées...

Démonstrations, ateliers et concours au programme

Pour cette nouvelle édition, les boulanger.e.s mettront à l'honneur les baguettes sur le thème "Baguettes en scène". Au centre commercial Waves, les artisans accueilleront les visiteurs dans un domaine de 700m² où sera installé un fournil avec fabrication, dégustation et vente de divers produits artisanaux.

Trois ateliers sont également programmés sur des thématiques variées.

Atelier "Pain de mie" animé par Christophe Bellanza, à destination des enfants de 6 à 15 ans. Au programme : façonner la pâte, la faire lever et la cuire.

animé par Christophe Bellanza, à destination des enfants de 6 à 15 ans. Au programme : façonner la pâte, la faire lever et la cuire. Atelier "Sablés" pour les plus jeunes (2 à 6 ans) animé par les Fondus de la Cabosse (amicale de pâtissier.e.s retraité.e.s).

pour les plus jeunes (2 à 6 ans) animé par les Fondus de la Cabosse (amicale de pâtissier.e.s retraité.e.s). Atelier "Baguette de tradition française" destiné aux plus de 15 ans.

La baguette, le thème de cette année !

En parallèle à ces ateliers, un grand concours "Une des meilleures brioches au beurre" est organisé mercredi 16 mai : il est ouvert aux apprentis en boulangerie et pâtisserie.

Pour l’occasion, une baguette inédite a été créée : la baguette « l’Insolite ». Créée par un Meilleur Ouvrier de France et un formateur en boulangerie, elle est très tendance, répond à la demande des consommateurs et possède des qualités nutritionnelles renforcées.

La Baguette 2018 !

