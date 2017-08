Couleurs Guitare avec France Bleu Gard Lozère

A l'occasion de Couleurs Guitare à Méjannes le Clap, France Bleu Gard Lozère vous offre vos invitations pour le festival et un week-end pour deux avec petit déjeuners, repas et Pass Festival pour assister à l’ensemble des concerts.

Du 04 au 08 septembre, jouez au Meilleur des Quatre, chaque jour à 11h sur France Bleu Gard Lozère et remportez votre week-end pour deux avec petit déjeuners, repas et Pass Festival pour assister à l’ensemble des concerts de la deuxième édition de Couleurs Guitare à Méjannes le Clap.

L'esprit de Couleurs Guitare

Ce tout jeune festival a pour objectif de réunir les passionnés, les amateurs, les curieux de la guitare, mélomanes et/ou musiciens de tous âges et de tous horizons, et de leur proposer de rencontrer des professionnels de renom qui partagent le même goût de la musique en général, et celui de la guitare en particulier.

La programmation

Jazz, swing, soul, folk, blues ou classique vous trouverez forcement votre bonheur :

Vendredi 15 septembre : Valérie Duchâteau, Eric Gombart, Solo Razafindrakoto.

samedi 16 septembre : Michael Jones, Joël Gombert, Michel Haumont, Jean-Félix Lalanne, Louis Winsberg (première partie avec Berline et Louis Winsberg).

Dimanche 17 septembre : Tremplin guitare

Couleurs Guitare 2017 à Méjannes le Clap

Couleurs Guitare, c'est aussi des masterclass – conférences avec les artistes, un village des luthiers, des apéro-guitare samedi et dimanche soir dans les cafés et les restaurants de la place aux herbes de Méjannes le Clap et un Broc muzik, dimanche de 8h à 17h, également place aux herbes où vous pourrez chiner tout ce qui touche de près ou de loin à la musique, CD, instruments de musique, DVD musicaux, partitions, amplis, platines, petit matériel (pieds pour instrument à cordes, médiators...).

Couleurs Guitare, les 15, 16 et 17 septembre à Méjannes le Clap, un événement France Bleu Gard Lozère !