3eme édition de Couleurs Guitare, du 27 au 30 septembre, à Méjannes le Clap. Le rendez-vous incontournable des passionnés, des amateurs, des curieux de la guitare, mélomanes ou musiciens de tous âges et de tous horizons.

Du 27 au 30 septembre, France Bleu Gard Lozère est partenaire de la 3ème édition du festival Couleurs Guitare à Méjannes le Clap. De la guitare dans tous ses états : folk, blues, picking, jazz, pop...

En plus des concerts, de nombreuses autres animations s’organisent autour de l’événement : salon des luthiers, exposition d’affiches, l’accueil d’artistes moins connus par les commerçants, dans les cafés et ou restaurants pour des déjeuners (ou apéro déjeunatoires)en musique et cinéma.

Jeudi 27 septembre :

19h : Concert d'ouverture du festival à Saint-Ambroix, dans la salle de "L'entrée des artistes" avec le Trio Jazz Canvas.

Vendredi 28 septembre :

1ère partie : Shaï Sebbag et Manelli Jamal (duo fingerstyle).

et (duo fingerstyle). 2ème partie : Gypsy Eyes : Louis Winsberg, Antonio El Titi et Rocky Gresset.

Samedi 29 septembre :

1ère partie : Samuelito .

. 2ème partie : Joël Gombert, Louis Winsberg, Antonio El Titi et Rocky Gresset invitent sur scène Thomas Dutronc.

Dimanche 30 septembre :

Louis Winsberg, Gerard Pensanel .

. Jean-baptiste Hardy .

. Patrice Jania .

. SonTrio Mango.

Le salon des luthiers

Vendredi 28 septembre de 18h à 24h.

Samedi 29 septembre de 10h30 à 13h et de 16h à 24h. De 14h à 16h : Rencontre/Conférence gratuite : "La guitare de luthiers et le métier de luthier".

Dimanche 30 septembre de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

Les Resto-guitare

Samedi 28 et dimanche 30 septembre de 12h30 à 14h dans les restaurants de la Place aux Herbes et au camping "Les Dolmens"

Les rencontres/master class

Samedi 29 septembre de 11h à 12h30 avec Joel Gombert et Dimanche 30 septembre de 11h à 12h30 avec Louis Winsberg.

Cinéma