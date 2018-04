Le chanteur Bordelais sort son album solo

Pour ne rien vous cacher, toute l'équipe de France Bleu Gironde a craqué pour "Changer d'air", le premier extrait du nouvel album d'Arthur de La Taille. Une ballade acoustique, joliment ciselée par Loïc Le Guillanton, qui donne envie de tout plaquer et de suivre le chanteur à la gueule d'ange à l'autre bout du Monde ! Il est actuellement en tournée, et devrait se produire à nouveau à Bordeaux, au mois de septembre, à la Guinguette chez Alriq.

Une enfance vagabonde

Après une enfance nomade dans le Nord, les Landes et en Afrique (Djibouti) , Arthur pose finalement ses valises à Bordeaux. Passionné alors pour la musique manouche, le jazz et les musiques brésiliennes, le cœur d'Arthur balance entre la fac de lettres modernes et l'école de musique du CIAM. Il fait ses premiers live avec le Big Band Gironde et, diplôme universitaire en poche, c'est finalement la musique qui l'emporte en 1998 avec un duo de guitares Gadjé qui l'emmènera en tournée en Slovénie en Roumanie et en Espagne.

Des collaborations multiples

En 2004, après avoir composé des chansons pour enfants, Arthur de La Taille se lance avec sa sœur Clémence et fonde Calamé, un duo vocal. Pour la première fois, il monte sur scène pour défendre ses propres chansons. En marge de ses projets personnels, Arthur accompagne parfois d'autres artistes, notamment le groupe Edgar de l'Est qui l'emmène sur les routes au fil des premières partie de Mano Solo, Louis Bertignac ou bien encore Louise Attaque. Il écrit aussi pour d'autres artistes et c'est avec Wendy Nazaré qu'ils compose " Mon pays " qui deviendra un gros succès en Belgique.