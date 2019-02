Cours déguisé au Nîmes Urban Trail 2019 et gagne un séjour pour Londres !

3 jours à Londres à gagner en participant au concours du plus beau déguisement durant le NUT 2019 !

Pour cette nouvelle édition du Nîmes Urban Train, cette course qu'on adore, ici, à France Bleu Gard Lozère, nous vous offrons un week-end de 3 jours à Londres pour 2 personnes !

Comment jouer ?

Participez au NUT en vous déguisant !

Affublez-vous de votre plus bel accoutrement, le plus surprenant, le plus ridicule...bref, créez la surprise en passant sur le flashmat France Bleu avant ou après ta course pour immortaliser votre look !

On gagne quoi au juste ?

un séjour à Londres pour 3 jours / 2 nuits du 15 au 18 mars au départ de Nîmes (vol Ryanair Nîmes-Londres Stansted)

Transfert privatif aéroport > hôtel B&B inclus.

3 nuits base chambre double dans le centre-ville de Londres (dîners non inclus).

Pour s'inscrire au concours de déguisement, c'est directement sur le site officiel du Nîmes Urban Trail.

et rappelez-vous... le ridicule ne tue pas… c’est même vivement recommandé !