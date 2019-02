Pour sa cinquième édition, la Course des vins de Patrimonio voit les parcours de ses deux épreuves de course radicalement modifiés.

Plus proche de l'esprit trail, ils rappellent un peu le parcours de la deuxième édition avec une grande partie du trajet en haut des falaises de Farinole. On a donc un dénivelé positif de 400m sur la course de 10 km et 700m sur la 20 km. En revanche le panorama est exceptionnel, englobant la quasi totalité du Grand Site de France de la Conca d'Oru.

La course aura donc lieu le 24 mars 2019, avec un départ au théatre de verdure à partir de 9h30. Comme chaque année, une marche de 8 km aura également lieu à travers les vignes et les anciens jardins du village.

Un repas sera par la suite offert aux concurrents (5€ pour les accompagnant) et l'Association des Vignerons de Patrimoniu, initiatrice du projet, fera déguster ses excellents vins.

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur krono.corsica ou sur formulaire papier téléchargeable sur notre site : www.coursedesvinsdepatrimonio.fr.