Courtrai en Belgique dans "La Maison France 5"

Vendredi 1er mars, France Bleu vous propose de découvrir Courtrai en Belgique. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

Les intervenants de cette semaine...

Rita Hocke , qui est guide pour la ville, nous fait découvrir, comme promis, le béguinage de Courtrai. Elle nous attend sur la grande place, située en plein cœur historique.

Sophie Desquiens est française. Décoratrice, elle a quitté Lille pour Courtrai, où elle vit et exerce désormais son métier. Elle nous fera partager son univers, à commencer par son appartement, plutôt atypique :

Brocanteur depuis plus de 40 ans, Jean Marlier a réhabilité un ancien atelier de vitrier, plus de 1000m carré au total, où il met en scène ses meubles et objets brocantés…Une véritable caverne d'Ali baba mais bien organisée par ce véritable passionné.

Et puis nous ferons la connaissance des frères Boxy : Stefan et Kristoff. Anciens chefs étoilés, nés à Courtrai, les frères jumeaux sont parvenus à allier l'utile à l'agréable en combinant leur lieu de vie et de travail dans un même espace : une ancienne demeure de 1904, entièrement rénovée et agrandie de manière contemporaine par le célèbre designer Maarten van Severen (très connu à travers le monde).

Nous ferons aussi la connaissance d'un couple de créateurs qui réalise des luminaires exceptionnels en porcelaine : Goedel Vermandere et Jan Arickx. Leur atelier est situé dans leur maison où leurs créations lumineuses sont également mises en scène … Une découverte à ne pas manquer.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives. Cette semaine :

Changer : Karine et Gaëlle devront cette semaine refaire la totalité du séjour d’un appartement deux pièces ... Encore un beau challenge à relever

Une maison à Knokke le Zout : On va rester en Flandre mais prendre la direction de la côte, rejoindre Knokke le Zout. C’est dans cette station balnéaire bien connue de nos amis belges, que l'architecte d'intérieur Nathalie Deboel a rénové l’intérieur d’une maison des années 60. Le propriétaire Patrick souhaitait un ambiance plus contemporaine et cosy…. Voyons un peu si Nathalie a répondu à ses attentes

Brocantes : dernières tendances : On a notre petite enquête sur les objets et accessoires, aujourd’hui plébiscités par celles et ceux qui veulent donner une petite « note brocante » à leur intérieur : miroirs anciens, mappemondes, jouets anciens, valises, meubles en rotin… On vous a fait une petite sélection

Les dressings : On va s’intéresser maintenant aux dressings, quand on a la chance d’avoir de l’espace, avoir un dressing bien organisé où ranger ses affaires est quand même bien agréable : quelles sont les différentes solutions pour aménager cet espace, même quand il est tout petit ? Quels systèmes de rangements et modes d’ouvertures privilégier pour optimiser l’espace ? On vous toutes les clefs pour réaliser le dressing de ses rêves.

La maison d’hôtes : Moka et vanille : Visite maintenant d’une charmante maison d’hôtes située en pleine campagne flamande. Une authentique ferme du 15E siècle rénovée avec beaucoup de goût par sa propriétaire, la décoratrice Dorine Correman

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 8 mars à 20h50. Lisbonne sur mer sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.