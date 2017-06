Créations et contrebasses à Sons dessus de Sault

Sons dessus de Sault aligne 14 propositions musicales insolites aux 4 coins de cette cité du Nord Ventoux.

En tête d'affiche les créations ( théâtre musical, exposition, ciné concerts) des classes "CREA" animées par l'association "Le phare à Lucioles". Plus des concerts, impromptus et performances à base d'une forte dose de contrebasses. Âme du "Phare à lucioles", Loïc Guenin commente ce marathon artistique des 10 et 11 juin prochains.