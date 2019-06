Entre style, mode, beauté, design, innovation et musique, CREAZIONE est devenue une marque qui rayonne par-delà la Corse. Elle va poursuivre son expansion pour promouvoir nos artistes et stimuler leur créativité pour qu’ils se réinventent, nous captivent et nous surprennent.

Le Festival CREAZIONE invite, le temps de 3 journées de spectacle, de rencontres, d’échanges à circuler dans cet espace singulier, accueillant, chaleureux et original, et qui propose une autre lecture du réel, de la mode, de la beauté et du design.

La patte de ce festival est de donner carte blanche aux créateurs, de soutenir la création et l’innovation, de permettre à de nouveaux talents de s’épanouir et d’ancrer cette activité dans l’île, le regard posé sur l’horizon. Et les professionnels qui seront là y prodigueront des conseils pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette activité.

Programme 2019

