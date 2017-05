Crussol Festival : un évènement France Bleu Drôme Ardèche

Le 1er Crussol Festival se déroule les samedi 8 et dimanche 9 juillet à Saint-Péray en Ardèche, près de Valence. Le festival accueille les concerts de Zaz, Boulevard des airs, Mickey 3D, Yuri Buenaventura, Flavia Coelho, Orange Blossom, Guillaume Juhel, et Sammy Decoster.

En direct le 8 juillet après-midi

France Bleu Drôme Ardèche est en direct samedi 8 juillet après-midi du Crussol Festival en compagnie des acteurs, des artistes. D'ici là, tentez de gagner vos invitations.

Le Crussol Festival

Né de l'entente entre les Ardéchois du Pays de Crussol et les bénévoles du projet Zazimut, Le Crussol Festival est un festival différent. Il se veut "éco-citoyen".

Zazimut

Derrière Zazimut, il y a la chanteuse Zaz. Zazimut a pour ambition de faire évoluer les sociétés humaines vers plus de respect de la vie sous toutes ses formes.

Le site de Crussol

Le site exceptionnel de Crussol surplombe la Vallée du Rhone et domine toute la plaine de Valence. Il jouit d'un point de vue grandiose et dispose d'un amphithéâtre de verdure pouvant accueillir les concerts mais aussi des conférences, des rencontres, des lieux d'expérimentation, de démonstration, des ateliers pédagogiques pour les plus jeunes et leur famille, des ateliers de discussion pour faire émerger les astuces qui peuvent rendre notre quotidien plus humain, plus proche de l'environnement.

Le château de Crussol à Saint-Péray en Ardèche © Getty -

Zaz donne là son unique concert en France en 2017

Zaz au micro de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France - Alain Carretero

