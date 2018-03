Besançon, France

Jocelyne Lotz-Choquart a rencontré Céline, la directrice de l'école Thierry Marx à Besançon. La particularité de Cuisine Mode d'Emploi c'est d'associer dans le même espace la cuisine et la salle. Cette école est ouverte aux adultes, majeur sans limite d'âge, en réinsertion, reconversion, éloignées de l'emploi... La formation des futurs commis de cuisine et de salle se fait en trois mois, douze semaines intensives dont trois semaines en entreprise. L'objectif, retrouver un emploi rapidement.

Fondée en avril 2016 à Besançon, l'école est installée sur 700 m² dans les anciens locaux de Lipp. Le restaurant d'application est ouvert deux fois par semaine au public. L'école délivre un diplôme, remis par Thierry Marx en personne, un CQP - certificat de qualification professionnelle - reconnu par l'Etat.

Thierry Marx est un chef étoilé de Paris. Il a fondé cette école en 2012 et en est à sa 5e école ouverte en France. Il a animé Top Chef. Sa devise : "RER" - rigueur, engagement et régularité. Les élèves sont sélectionnés sur leur motivation et leur projet professionnel.

Les élèves de Cuisine Mode d'Emploi avec Jocelyne Lotz-Choquart © Radio France - France Bleu Besançon

Et apparamment les élèves sont heureux !