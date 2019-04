Le Cyclotour du Léman c'est 1 lac, 2 pays, 3 départs, 4 distances, 5 parcours et plus de 3000 participants.

Le Cyclotour du Léman est une randonnée cyclosportive populaire, autour du Lac Léman, dimanche 19 mai.

Elle se déroule autour du Léman, traverse la Suisse et la France, propose des départs depuis Lausanne, Evian et Genève et quatre distances : 176, 110, 56 et 64 km.

Seize ans après le premier coup de pédale, le Cyclotour du Léman continu sur le grand braquet !

Plusieurs possibilités de parcours :

Le tour complet : Lausanne - Lausanne 176 km Le tour complet : Genève - Genève 176 km Evian - Lausanne 112 km Genève - Lausanne 55 km Lausanne - Evian-Les-Bains 64 km