Concert debout

Damien Schmitt : Batterie

Swaéli Mbappé : Basse

Yann Négrit : Guitare

Michael Lecoq : Claviers

Nicholas Vella : Claviers

Production : Enzo Productions

Dam'nco, nouveau visage survolté du Jazz Pop français, est le premier groupe en tant que leader du batteur Damien Schmitt. Dam'nco rassemble six des meilleurs musiciens français qui jouent un jazz résolument moderne, ancré dans son époque, avec ce petit ingrédient supplémentaire : la French touch ! Les compositions, qui empruntent différents styles musicaux, sont directement inspirées par les ambiances des quartiers de Paris où vivent tous les membres du groupe. Dam'nco représente le métissage de la France du 21ème siècle et son multiculturalisme. Une musique colorée, chantante et dansante ponctuée par d'explosives improvisations.