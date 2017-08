Dans "Demain nous appartient", la semaine du 21 août

TF1 crée l'événement cet été en déclinant sa saga en série diffusée dès 19h20, du lundi au vendredi à partir du 17 juillet.

"Demain nous appartient", c'est l'histoire de Chloé et Maxime Delcourt, Victoire Lazzari et Lucie Salducci, qui vivent dans la baie de Sète. Au milieu du chaos, après une violente explosion, une mère cherche son fils. Était-il sur l’un des bateaux qui se sont percutés ? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre ? Prête à tout pour protéger son enfant, sa vie bascule complètement lorsque l’on retrouve sur une plage le corps d’une femme, sa propre sœur, qu’elle n’a pas revue depuis plus de quinze ans…

Cette semaine dans Demain nous appartient...

Lundi 21 août - Épisode 26

Léonard Vallorta est amené à l'hôpital. Karim et Lucie enquête pour trouver le coupable. Judith est hospitalisée, victime d'une intoxication à l'atrazine, un pesticide interdit en Europe, qui a touché plusieurs Sétois.

Mardi 22 août - Épisode 27

L'état de Judith est préoccupant, elle a besoin d'une greffe de rein. Une enquête est ouverte au sujet des pesticides. Flore fait tout pour éviter le scandale sanitaire. En parallèle, Karim et Lucie cherchent qui a tiré sur Léonard.

Mercredi 23 août - Épisode 28

Marianne est pétrifiée à l'idée de faire une greffe de rein à sa petite-fille. Anna cherche des preuves, persuadée que ceux sont la Vallorta qui utilisent les pesticides à l'origine de l'intoxication de plusieurs sétois. Bart fait la rencontre de Mathieu et se confie à lui.

Jeudi 24 août - Épisode 29

Anna est menacée mais ne se laisse pas intimider et poursuit son enquête sur l'empoisonnement de la ville. Lucie et Karim découvrent que l'arme utilisée contre Léonard venait du domaine Vallorta, une piste qui les mène vers Flore.

Vendredi 25 août - Épisode 30

Flore est innocentée par Anna de la tentative d'assassinat sur Léonard. Elisabeth devient alors le suspect n°1. Tous les membres de la famille Delcourt sont testés pour savoir s'ils peuvent donner un de leurs reins à Judith. Malheureusement aucun n'est compatible.

A voir aussi ...