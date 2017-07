Dans "Demain nous appartient", la semaine du 24 juillet

TF1 crée l'événement cet été en déclinant sa saga en série diffusée dès 19h20, du lundi au vendredi à partir du 17 juillet.

"Demain nous appartient", c'est l'histoire de Chloé et Maxime Delcourt, Victoire Lazzari et Lucie Salducci, qui vivent dans la baie de Sète. Au milieu du chaos, après une violente explosion, une mère cherche son fils. Était-il sur l’un des bateaux qui se sont percutés ? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre ? Prête à tout pour protéger son enfant, sa vie bascule complètement lorsque l’on retrouve sur une plage le corps d’une femme, sa propre sœur, qu’elle n’a pas revue depuis plus de quinze ans…

Cette semaine dans Demain nous appartient...

La saga continue et les révélations s'enchaînent ...

