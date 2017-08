Dans "Demain nous appartient", la semaine du 28 août

TF1 crée l'événement cet été en déclinant sa saga en série diffusée dès 19h20, du lundi au vendredi à partir du 17 juillet.

"Demain nous appartient", c'est l'histoire de Chloé et Maxime Delcourt, Victoire Lazzari et Lucie Salducci, qui vivent dans la baie de Sète. Au milieu du chaos, après une violente explosion, une mère cherche son fils. Était-il sur l’un des bateaux qui se sont percutés ? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre ? Prête à tout pour protéger son enfant, sa vie bascule complètement lorsque l’on retrouve sur une plage le corps d’une femme, sa propre sœur, qu’elle n’a pas revue depuis plus de quinze ans…

Cette semaine dans Demain nous appartient

Lundi 28 août - Épisode 31

Tous les espoirs des Delcourt se portent sur Bart, qui est le dernier à ne pas avoir subi de test pour la greffe du rein. Mais Bart a disparu...

Mardi 29 août - Épisode 32

Effrayé à l'idée de donner un rein à Judith, Bart finit par accepter. Anna s'introduit chez les Vallorta, avec l'aide de Karim, afin d'y faire des prélèvements.

Mercredi 30 août - Épisode 33

L'opération de Bart est annulée au dernier moment. Anna obtient la confirmation qu'elle attendait : les pesticides viennent de chez les Vallorta.

Jeudi 31 août - Épisode 34

Chloé reste auprès de Judith, qui est plus mal. De leur côté, Marianne est Alex font tout leur possible pour trouver un nouveau donneur pour remplacer Bart. Karim et Lucie, eux, n'ont pas trouvé de pesticides au Domaine et recherchent le fournisseur avec l'aide d'Anna.

Vendredi 1er septembre - Épisode 35

Judith est maintenant tirée d'affaire. Léonard découvre que c'est Elisabeth qui lui a tiré dessus. Anna et Lucie poursuivent leur enquête en catimini.

