Dans "Demain nous appartient", la semaine du 4 septembre

Demain nous appartient, la saga lancée par TF1 courant juillet, continue à la rentrée, toujours à 19h20 du lundi au vendredi

"Demain nous appartient", c'est l'histoire de Chloé et Maxime Delcourt, Victoire Lazzari et Lucie Salducci, qui vivent dans la baie de Sète. Au milieu du chaos, après une violente explosion, une mère cherche son fils. Était-il sur l’un des bateaux qui se sont percutés ? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre ? Prête à tout pour protéger son enfant, sa vie bascule complètement lorsque l’on retrouve sur une plage le corps d’une femme, sa propre sœur, qu’elle n’a pas revue depuis plus de quinze ans…

Cette semaine dans Demain nous appartient

Lundi 4 septembre - Épisode 36

Les temps sont durs pour Léonard : ses cuves ont été vandalisées et il est contraint de démissionner de son poste de maire. En parallèle, Anna, Karim et Lucie découvrent que l'échange de pesticides se fait pendant son acheminement en bateau et doivent laisser l'enquête à la douane.

Mardi 5 septembre - Épisode 37

Mathieu a trouvé une solution pour sauver le mas de la crise. Elisabeth veut quitter Léonard et le domaine. Maxime est en pleine crise d'adolescence. Chloé l'encourage à consulter un psychologue.

Mercredi 6 septembre - Épisode 38

Flore n'assume pas son récent rapprochement avec Mathieu, qu'elle cherche maintenant à éviter. Bart, lui, souhaite arrêter les cours pour pouvoir se consacrer exclusivement au domaine. De son côté, Laurence tente de convaincre Sandrine d'avoir un troisième enfant.

Jeudi 7 septembre - Épisode 39

Flore est victime de malaises, elle découvre qu'elle a été empoisonnée. Elisabeth renonce à quitter le mas, elle veut prendre part au vent de renouveau qui souffle sur le domaine. Karim assure à Lou que rien ne se passera entre lui et Anna tant que leur divorce ne sera pas réglé.

Vendredi 8 septembre - Épisode 40

Bilel a eu un grave accident. Il est persuadé que Mathieu en est le responsable. Mathieu et Flore se rapprochent de plus en plus. Chloé et Alex s'allient pour affronter la crise d'adolescence de Maxime...

