Dans la chaleur des premiers jours de l’été, laissez-vous séduire par les accents envoûtants de la guitare

France Bleu Provence est partenaire du Festival International de Guitare de LAMBESC dont la 19ème édition ouvrira ses portes au Parc Bertoglio du 24 au 29 juin 2019

Chaque année, depuis 2001, dans cette région d'Aix en Provence déjà riche en évènements musicaux, Lambesc accueille la fine fleur de la guitare internationale

Sous ses magnifiques platanes, le parc BERTOGLIO, situé au centre de Lambesc, prête l’agrément de son cadre aux sonorités de la guitare, brillantes, intimistes, colorées ou émouvantes.

Le Festival International de Guitare est organisé par l’association lambescaine AGUIRA. Valérie Duchâteau, personnalité de renom dans le monde de la guitare, en assume la Direction Artistique

Venus des quatre coins du monde, mais aussi de France et de la Région PACA, le Festival reçoit des artistes de première grandeur,

L’excellence est portée par les virtuoses que nous invitons. Ils sont reconnus sur la scène internationale pour leur maîtrise de l’instrument, la richesse de leur jeu, leur interprétation des œuvres, l’étendue de leur répertoire, la qualité de l’émotion qu’ils savent communiquer. Certains d’entre eux sont les représentants les plus illustres de l’identité d’un peuple. Ainsi avons-nous eu le plaisir de recevoir des célébrités venues des quatre coins du monde telles que, Dale Kavanagh(Canada), Paco Ibanez (Espagne), Nora Bushman (Allemagne), Liat Cohen (Israël) Juan Falù (Argentine) Raùl Garcia-Zarate (Pérou) et bien d’autres…Ne sont pas oubliés les virtuoses français : Roland Dyens, Pedro Soler, Gérard Abiton, Marylise Florid, Mathias Duplessy…la liste est longue . Et de remarquables jeunes talents tels que Timothée Vinour-Motta (15 ans)Cassie Martin (17 ans) Antoine Boyer (18 ans) viennent surprendre le public par