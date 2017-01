Poitiers: Fabienne, 59 ans, fan des Feux de l'Amour et surprise par le changement d'horaire

Depuis mardi, Les Feux de l'amour changent d'horaire. Programmée à 13h50 depuis vingt-sept ans, la série culte passe désormais à 11 heures. Quelques heures qui peuvent faire la différence et changer le quotidien de fans. A Poitiers, rencontre avec Fabienne, aux 40 ans de passion toujours intacte.

Dans cette maison de retraite de Poitiers, il est 11 heures passé, mardi, quand Fabienne Morin se trouve dans sa salle de bain. En fond, la télé est allumée. D'un seul coup, elle sursaute en entend l'un de ses airs préférés: celui du générique de début et de fin de la série : " je me suis dit bon sang, comment se fait-il qu'il y ait cette musique à cette heure-ci? Et là je vois Victor. Je me suis demandé ce qu'il se passait, c'est là où j'ai compris que l'horaire avait changé".

Le matin maintenant, je range ma chambre, change mes draps puis c'est parti, je m'installe devant la télévision

Passer de 14 heures à 11 heures du matin, Fabienne va devoir changer ses habitudes. "Il y a des choses que je ne peux plus faire, on s'adapte. Le matin maintenant, je range ma chambre, change mes draps puis c'est parti, je m'installe devant la télévision". A 59 ans, Fabienne Morin est la plus jeune résidente de cette maison de retraite. Les histoires de Victor, Sharon ou encore Ashley, cela fait quarante ans qu'elle les suit, de manière quotidienne. "Je ne les rate presque jamais, mais si par tout hasard je viens à m'absenter pendant deux à trois jours, ce n'est pas catastrophique, j'arrive toujours à comprendre ce qu'il se passe".

Les Feux de l'amour au moment de la digestion, ce n'était pas toujours facile

Ce décalage horaire va pouvoir aussi lui permettre de participer aux différentes activités proposées en tout début d'après-midi, des activités qu'elle évitait jusqu'à maintenant à cause de la série. Et puis, Les Feux de l'amour au moment de la digestion, ce n'était pas toujours facile à suivre: "parfois je faisais la sieste, dix ou quinze minutes, suffisamment pour me réveiller une fois l'épisode terminé". Alors pourquoi pas regarder la série en groupe, en atelier au sein de la maison de retraite ? "J'ai déjà essayé une fois de la mettre sur la télé à l'accueil, mais à peine le dos tourné, ils avaient déjà changé de chaîne, cela ne les intéresse pas". Ce n'était peut-être qu'une question d'horaire.