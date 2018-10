Un spectacle conçu et réalisé par Pat O’Bine et Jean-Michel Ropers.

Endroit mythique pour toutes générations que l’on se trouve dans une très grande, moyenne métropole, un bourg ou un tout petit village, il y a toujours, la brasserie, u caffè, l’estaminet, u ustaria, le bistrot du coin…

Il est rassembleur, point de rencontre, lieu de pause, de détente et de rêverie d’où peuvent souvent partir les plus grandes idées ou les rêves les plus fantasmatiques. Cette place est, tour à tour, place de village, place de grande ville, place de l’embarcadère, place du rêve, toutes les places où les hommes et les femmes se croisent, où les enfants chahutent, où les anciens évoquent des souvenirs,

où les jeunes s’inventent des voyages… La vie quoi !

Compagnie Creacorisca

Avec : Kevin Naran, Deborah Lombardo, Angélique Maunier, Saveria Tomasi, Faustino Blanchut et 5 autres silhouettes chorégraphiques.

Musiques contemporaines et traditionnelles corses

Réalisation décor, accessoires et graphisme :

Jean-Baptiste Cleyet

Chorégraphies : Pat O’Bine, Kevin Naran & Angélique Maunier

Costumes : Cécile Eliche

Lumières et bande son : Cédric Gueniot

Scénographie et mise en scène : Jean-Michel Ropers

Ce spectacle est produit avec le concours de la Collectivité De Corse, La Ville d’Ajaccio, la Ville de Bastia - L’Aria - Spaziu Culturale de Cargese, la Commune de Sarrola-Carcopino.