Off: danse sans visages

L’été des Hivernales de la danse accueille Naif Production, compagnie associée au Centre de Développement Chorégraphique.

Interprétée par Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynes « La mécanique des ombres ». découle de « Je suis fait du bruit des autres », créée lors des Hivernales 2014. Cette pièce de groupe professionnles et amateur mettait en jeu des danseurs sans visages. Mathieu Desseigne et Lucien Reynes.

Interview de Lucien Reynes et Mathieu Desseigne lors des Hivernales de la danse 2017.

« La mécanique des ombres » à 14H, CDC, théâtre des hivernales.