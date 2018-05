Pour fêter le Rock And Swing, Dany Brillant invite un couple d’auditeurs de France Bleu Occitanie à assister à son nouveau spectacle, mais aussi à monter sur scène et danser avec lui le mardi 15 mai à 20h30 au Casino Barrière de Toulouse.

Avec la sortie de son nouvel album "Rock and Swing", Dany Brillant est en tournée et donne rendez-vous au public toulousain le mardi 15 mai au Casino Barrière. France Bleu Occitanie vous propose d'assister à ce spectacle mais surtout de monter sur scène en couple pour y danser avec Dany Brillant.

Sur scène avec Dany Brillant à Toulouse

Vous aimez danser, votre partenaire aussi et l'idée vous séduit, remplissez simplement le formulaire ci-dessous pour rejoindre Dany Brillant sur la scène du Casino Barrière de Toulouse. Vous avez jusqu'au jeudi 10 mai avant minuit pour participer.

Le grand retour du crooner made in France avec France Bleu !

Après 20 ans de carrière et plus de 5 millions de d'albums vendus, Dany Brillant présente son nouveau spectacle Rock & Swing.

«Quand on fusionne le rock d’Elvis Presley avec le swing de Saint-Germain-des-Prés, on obtient un style, un son, une danse : c’est le lindy hop… » Dany Brillant.

Et si l’existence était une danse ?

Et en attendant de monter sur la scène du Casino Barrière de Toulouse, préparez-vous au rythme de l'album de Dany: 50% rock, 50% swing et 100% dansant, qui célèbre l’amour, la fureur de vivre et le grand retour du lindy hop !