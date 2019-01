Dany Brillant de retour en Picardie pour le Rock and Swing Tour avec France bleu.

Dany Brillant en concert le samedi 2 février au théâtre du jeu de paume d'Albert ( 80) Ecoutez France bleu Picardie pour gagner vos places.

Prêts pour le Rock and Swing ? « Quand on fusionne le rock d’Elvis Presley avec le swing de Saint-Germain-des-Prés, on obtient un style, un son, une danse : c’est le lindy hop … » Préparez-vous au rythme de cet album : 50% rock, 50% swing et 100% dansant, qui célèbre l’amour, la fureur de vivre et le grand retour du lindy hop !

